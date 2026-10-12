Çorum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi yaralandı
23:59, 12/10/2026, Pazartesi
IHA
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çorum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.C. yönetimindeki 06 DGY 652 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 19 AHL 597 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Başlıklar :ÇorumMotosikletTrafik kazası