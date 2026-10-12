Çorum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Çorum’da alevlerin sardığı apartman dairesinde mahsur kalan yedi kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Çorum’da dört katlı bir binanın üçüncü katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen Irak uyruklu ikisi çocuk toplam yedi kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.