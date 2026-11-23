Çorum'da hayvan pazarında alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, Çorum Hayvan Pazarında meydana geldi.
Alacak-verecek tartışması kavgaya dönüştü
Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden S.S ve A.C. ile M.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında S.S ve A.C. tabancayla vurularak yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan S.S kurtarılamadı.
Cinayet şüpheleri M.Y. ve E.Y. de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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