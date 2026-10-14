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Tarihi proje gün sayıyor: Beş saatlik yol 2,5 saate inecek

Tarihi proje gün sayıyor: Beş saatlik yol 2,5 saate inecek

11:12, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tarihi proje gün sayıyor: Beş saatlik yol 2,5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’ndaki çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un ilk kez demir yolu ağına bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate, Ankara-Çorum arasının ise 1 saat 20 dakikaya ineceğini duyurdu.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Toplam 293 kilometre uzunluğundaki hatta yer alan 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temelinin 14 Temmuz 2025'te atıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bölgede 3 bin 14 personel ve 850 iş makinesiyle 24 saat esasına göre çalışıldığını ve fiziki ilerlemenin yüzde 40’ı aştığını duyurdu.

Toplam 293 kilometre uzunluğundaki hatta yer alan 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temelinin 14 Temmuz 2025'te atıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bölgede 3 bin 14 personel ve 850 iş makinesiyle 24 saat esasına göre çalışıldığını ve fiziki ilerlemenin yüzde 40’ı aştığını duyurdu.


HIZLI TREN KARADENİZ'E UZANIYOR


Hattın Karadeniz’e ulaşacak sonraki etaplarında da önemli mesafe katedildi. Bakan Uraloğlu, 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ile 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin yapıldığını açıkladı.

HIZLI TREN KARADENİZ'E UZANIYORHattın Karadeniz’e ulaşacak sonraki etaplarında da önemli mesafe katedildi. Bakan Uraloğlu, 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ile 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin yapıldığını açıkladı.

Şantiye kurulumlarının yer tesliminin ardından başlayacağını belirten Uraloğlu, saatte 200 kilometre hıza uygun inşa edilen hatla Çorum'un ilk kez demir yolu ağıyla buluşacağını aktardı.



Şantiye kurulumlarının yer tesliminin ardından başlayacağını belirten Uraloğlu, saatte 200 kilometre hıza uygun inşa edilen hatla Çorum'un ilk kez demir yolu ağıyla buluşacağını aktardı.


YILDA 12 MİLYON YOLCU VE 14 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK


Söz konusu dev projenin sadece yolcu taşımacılığı değil lojistik açıdan da büyük stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

YILDA 12 MİLYON YOLCU VE 14 MİLYON TON YÜK TAŞINACAKSöz konusu dev projenin sadece yolcu taşımacılığı değil lojistik açıdan da büyük stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağı öngörülen hat; Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında doğrudan bir demir yolu bağlantısı kurarak Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük trafiğine güç katacak.



Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağı öngörülen hat; Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında doğrudan bir demir yolu bağlantısı kurarak Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük trafiğine güç katacak.

8 TÜNEL VE 19 KÖPRÜDE İNŞAAT HIZLA DEVAM EDİYOR

Şantiyelerdeki teknik ilerlemeleri paylaşan Bakan Uraloğlu, kazı çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaştıklarını bildirdi.

8 TÜNEL VE 19 KÖPRÜDE İNŞAAT HIZLA DEVAM EDİYORŞantiyelerdeki teknik ilerlemeleri paylaşan Bakan Uraloğlu, kazı çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaştıklarını bildirdi.

Proje kapsamında yer alan 8 tünelde imalatların sürdüğünü belirten Uraloğlu, planlanan 31 köprünün 19'unda yapım çalışmalarının devam ettiğini, aç-kapa yapıları ile alt/üst geçit ve menfezlerde de aralıksız çalışıldığını söyledi.

Proje kapsamında yer alan 8 tünelde imalatların sürdüğünü belirten Uraloğlu, planlanan 31 köprünün 19'unda yapım çalışmalarının devam ettiğini, aç-kapa yapıları ile alt/üst geçit ve menfezlerde de aralıksız çalışıldığını söyledi.
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