Tarihi proje gün sayıyor: Beş saatlik yol 2,5 saate inecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi artırmak önceliklerimiz arasında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi, sağlık endüstrilerinde de kamunun düzenleyici gücü ve alım gücü etkili. Kamu, hem bu düzenleyici gücünü hem de alım gücünü akıllıca kullandığında, sağlık endüstrilerinin yerlileşmesi, millileşmesi konusunda da çok hızlı gelişmeler sağlayabiliriz" dedi.