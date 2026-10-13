Çorum’da feci kaza: 81 yaşındaki adam öldü eşi ağır yaralandı

Çorum’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 81 yaşındaki adam ölürken, eşi ise ağır yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah D. (53) idaresindeki 19 DD 614 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Odabaş (81) ve eşi Emine Odabaş’a (65) çarptı. Kazada Fevzi Odabaş hayatını kaybederken, eşi Emine Odabaş ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Odabaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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