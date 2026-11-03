"İlgi gördü, siparişler almaya başladık"





Uzun yıllardır var olan merakının ustalığa dönüştüğünü dile getiren Fatih Özdemir, "Çok eskiden bir tespih merakım, sevgim vardı. Hobi olarak küçük bir koleksiyon yapıyordum. Daha sonra bu sevgimiz, ’kendimiz yapalım’ şeklinde devam etti ve tespih yapmaya başladım. İlerleyen zamanlarda çevremizden ilgi gördü, siparişler almaya başladık. Benim tespih yapma malzemelerim yokken tespih yapabileceğim ekipmanlarım vardı. Şu torna olmadan bir tespih yapmamız zor...