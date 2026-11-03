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Koleksiyonerdi, ustası oldu: Beş yıl önce hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Koleksiyonerdi, ustası oldu: Beş yıl önce hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

21:42, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 21:43, 03/11/2026, Salı
IHA
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Koleksiyonerdi, ustası oldu: Beş yıl önce hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Çorum’un Alaca ilçesinde, yıllardır duyduğu tespih sevgisini ileri taşıyan vatandaş, kendi tespihlerini yapıyor.

Alaca ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Fatih Özdemir, uzun yıllardır var olan tespih merakını sanata dönüştürdü. Daha önce tespih koleksiyonu yapan Özdemir, yaklaşık 5 yıl önce aldığı torna makinesiyle kendi tespihlerini yapmaya başladı. Ustalarından tespih yapmasını öğrenen Özdemir, açtığı atölyede 5 yıldır en iyi tespihleri yapabilmek için büyük bir dikkatle çalışıyor.

Alaca ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Fatih Özdemir, uzun yıllardır var olan tespih merakını sanata dönüştürdü. Daha önce tespih koleksiyonu yapan Özdemir, yaklaşık 5 yıl önce aldığı torna makinesiyle kendi tespihlerini yapmaya başladı. Ustalarından tespih yapmasını öğrenen Özdemir, açtığı atölyede 5 yıldır en iyi tespihleri yapabilmek için büyük bir dikkatle çalışıyor.

 Özdemir’in boş vakitlerinde hobi olarak yaptığı tespihler ise tespih meraklılarından büyük ilgi görüyor. Özdemir, talep edenler için de tespih yaparak satıyor. Kuka, damla kehribar, sıkma kehribar ve katalin tespihler yaptığını ifade eden Özdemir, hobisini profesyonel bir meslek haline getirmek istediğini belirtti.

&nbsp;Özdemir’in boş vakitlerinde hobi olarak yaptığı tespihler ise tespih meraklılarından büyük ilgi görüyor. Özdemir, talep edenler için de tespih yaparak satıyor. Kuka, damla kehribar, sıkma kehribar ve katalin tespihler yaptığını ifade eden Özdemir, hobisini profesyonel bir meslek haline getirmek istediğini belirtti.

"İlgi gördü, siparişler almaya başladık"


Uzun yıllardır var olan merakının ustalığa dönüştüğünü dile getiren Fatih Özdemir, "Çok eskiden bir tespih merakım, sevgim vardı. Hobi olarak küçük bir koleksiyon yapıyordum. Daha sonra bu sevgimiz, ’kendimiz yapalım’ şeklinde devam etti ve tespih yapmaya başladım. İlerleyen zamanlarda çevremizden ilgi gördü, siparişler almaya başladık. Benim tespih yapma malzemelerim yokken tespih yapabileceğim ekipmanlarım vardı. Şu torna olmadan bir tespih yapmamız zor...

"İlgi gördü, siparişler almaya başladık"Uzun yıllardır var olan merakının ustalığa dönüştüğünü dile getiren Fatih Özdemir, "Çok eskiden bir tespih merakım, sevgim vardı. Hobi olarak küçük bir koleksiyon yapıyordum. Daha sonra bu sevgimiz, ’kendimiz yapalım’ şeklinde devam etti ve tespih yapmaya başladım. İlerleyen zamanlarda çevremizden ilgi gördü, siparişler almaya başladık. Benim tespih yapma malzemelerim yokken tespih yapabileceğim ekipmanlarım vardı. Şu torna olmadan bir tespih yapmamız zor...

 Bunun için torna satın aldım. Bu şekilde başladım. Malzemeleri ya kendim alıyorum ya da koleksiyoner gönderiyor. Bizim bölgemizde tespih ustası biraz az, gidip eline bakıp öğrenebileceğimiz tespih ustası bize en yakın 250-300 kilometre uzaklıkta. Ben ustalarımızın yanlarına zaman zaman gittim, onlara sordum, videolarını izledim. Deneme yanılma yöntemlerini uyguladım" dedi.

&nbsp;Bunun için torna satın aldım. Bu şekilde başladım. Malzemeleri ya kendim alıyorum ya da koleksiyoner gönderiyor. Bizim bölgemizde tespih ustası biraz az, gidip eline bakıp öğrenebileceğimiz tespih ustası bize en yakın 250-300 kilometre uzaklıkta. Ben ustalarımızın yanlarına zaman zaman gittim, onlara sordum, videolarını izledim. Deneme yanılma yöntemlerini uyguladım" dedi.

Tespih yapımında birden fazla çeşitle ilgilendiğini söyleyen Özdemir, "Kukadan, işte damla kehribardan, katalinden, sıkma grubu dediğimiz gruptan birçok tespih yapabileceğimiz grup var. Bu malzemelerin hepsinden tespih yapılıyor. Ben kuka, damla kehribar, sıkma ve katalin gruplarında çalışıyorum. Hobi olarak yapıyorum ama tabii isteyen müşterilerimize, tespih severlerimize de elimizden geldiği kadar onlara da tespih yapmaya, istediği modelde istediği ölçüde tespih çıkarmaya çalışıyoruz. Bir tespih yapmaya başlamadan önce elimizdeki malzemenin ölçüleri bizim için önemli" diye konuştu.


Tespih yapımında birden fazla çeşitle ilgilendiğini söyleyen Özdemir, "Kukadan, işte damla kehribardan, katalinden, sıkma grubu dediğimiz gruptan birçok tespih yapabileceğimiz grup var. Bu malzemelerin hepsinden tespih yapılıyor. Ben kuka, damla kehribar, sıkma ve katalin gruplarında çalışıyorum. Hobi olarak yapıyorum ama tabii isteyen müşterilerimize, tespih severlerimize de elimizden geldiği kadar onlara da tespih yapmaya, istediği modelde istediği ölçüde tespih çıkarmaya çalışıyoruz. Bir tespih yapmaya başlamadan önce elimizdeki malzemenin ölçüleri bizim için önemli" diye konuştu.

Hobisini profesyonel bir meslek haline getirmek istediğini belirten Özdemir, "Şu anda hobi olarak yaptığım bu işi daha ileri bir seviyeye taşımak isterim. Sanatla uğraşmak her zaman için güzeldir, iyidir. İnsanların, ellerinden geldiği kadar boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir şeyler yapmaları çok güzel olur" diye konuştu.


Hobisini profesyonel bir meslek haline getirmek istediğini belirten Özdemir, "Şu anda hobi olarak yaptığım bu işi daha ileri bir seviyeye taşımak isterim. Sanatla uğraşmak her zaman için güzeldir, iyidir. İnsanların, ellerinden geldiği kadar boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir şeyler yapmaları çok güzel olur" diye konuştu.
Başlıklar :ÇorumTespihUsta
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