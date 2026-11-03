Hıdırnebi Yaylası sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor
14:08, 03/11/2026, Salı
AA
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası ve güzergahındaki Balıklı Göl, sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen doğasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Kent merkezine yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan Hıdırnebi Yaylası, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
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