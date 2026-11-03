Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu

O kadar iyi bir insanmış ki Türkiye'nin dört bir yanından, hayatında bir saniye bile vakit geçirmediğimiz insanlar kardeşime dua ettiler. Bizim dostluğumuz Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Böyle yakın arkadaşları olanlar, bu videoyu izledikten sonra birbirlerine bir sarılsınlar. Ben son zamanlarda arkadaşımı göremedim. Çok yoruluyordu. Hastanede çok sıkıntı çekti. Artık son zamanlarda o da bıkmıştı. Kalbi dayanamamış. En son diyalize gitmişti, bir daha da geri gelmedi" diye konuştu.