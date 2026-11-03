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Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu

Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu

12:25, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 12:31, 03/11/2026, Salı
DHA
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Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu

Sivas'ta diyaliz hastası olan ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşı Ahmet Esat Angi'nin (27) tabutunun başında ağlayarak yaptığı vedasıyla gündeme gelen Kadir Karabulut, konuştu. Arkadaşının mezarını ziyaret eden Karabulut, "Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Birinci sınıftan beri beraberdik. Benim kardeşim çok güzel bir insandı. O kadar güzel bir insandı ki ailemizin ikinci oğluydu" dedi.

Kentte bir süredir diyaliz tedavisi gören ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Ahmet Esat Angi'nin ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Angi için kentte iki gün önce cenaze töreni düzenlendi.

Kentte bir süredir diyaliz tedavisi gören ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Ahmet Esat Angi'nin ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Angi için kentte iki gün önce cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesinde helallik alındığı sırada duygusal anlar yaşandı. Ahmet Esat Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut, imamdan izin alarak tabutun başına geldi.


Cenaze namazı öncesinde helallik alındığı sırada duygusal anlar yaşandı. Ahmet Esat Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut, imamdan izin alarak tabutun başına geldi.

Gözyaşları içinde dostuna veda eden Karabulut, "20 senelik arkadaşım. Bir güne bir gün ne bir yanlışını gördüm ne de tek bir kötü sözünü duydum. O kadar iyi bir dosttu. O benim bütün çocukluğum, bütün anılarım. Bana 'Üzülme' diyorlar. Nasıl üzülmeyeyim? Hakkım sonuna kadar helal olsun kardeşim" dedi.

Gözyaşları içinde dostuna veda eden Karabulut, "20 senelik arkadaşım. Bir güne bir gün ne bir yanlışını gördüm ne de tek bir kötü sözünü duydum. O kadar iyi bir dosttu. O benim bütün çocukluğum, bütün anılarım. Bana 'Üzülme' diyorlar. Nasıl üzülmeyeyim? Hakkım sonuna kadar helal olsun kardeşim" dedi.

Ahmet Esat Angi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Karabulut'un tabut başında yaptığı konuşmanın sosyal medya platformlarında paylaşılan veda videosu, çok sayıda kişi tarafından izlendi ve binlerce yorum aldı.

Ahmet Esat Angi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Karabulut'un tabut başında yaptığı konuşmanın sosyal medya platformlarında paylaşılan veda videosu, çok sayıda kişi tarafından izlendi ve binlerce yorum aldı.

'YAKIN ARKADAŞLAR BİRBİRLERİNE SARILSINLAR'

Arkadaşının mezarını ziyaret eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Kadir Karabulut, gözyaşlarına bir kez daha hakim olamadı. Arkadaşının mezarına sarılarak ağlayan Karabulut'u çevredekiler teselli etti.

'YAKIN ARKADAŞLAR BİRBİRLERİNE SARILSINLAR'Arkadaşının mezarını ziyaret eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Kadir Karabulut, gözyaşlarına bir kez daha hakim olamadı. Arkadaşının mezarına sarılarak ağlayan Karabulut'u çevredekiler teselli etti.

Kendisinin bir arkadaşını değil, kardeşini kaybettiğini söyleyen Kadir Karabulut, "Kardeş acısı gibi oldu. Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Birinci sınıftan beri beraberdik. Benim kardeşim çok güzel bir insandı. Ne zaman sıkışsam yanıma geliyordu. O kadar güzel bir insandı ki ailemizin ikinci oğluydu. Beraber yedik, beraber içtik. Onu çok seviyorum. Her anımda o var. Üniversitede okurken param olmadığında benden IBAN ister, para gönderirdi.

Kendisinin bir arkadaşını değil, kardeşini kaybettiğini söyleyen Kadir Karabulut, "Kardeş acısı gibi oldu. Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Birinci sınıftan beri beraberdik. Benim kardeşim çok güzel bir insandı. Ne zaman sıkışsam yanıma geliyordu. O kadar güzel bir insandı ki ailemizin ikinci oğluydu. Beraber yedik, beraber içtik. Onu çok seviyorum. Her anımda o var. Üniversitede okurken param olmadığında benden IBAN ister, para gönderirdi.

Türkiye'de acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun. Videoyu izleyenler, izlediklerinde akıllarına kim geliyorsa onların da mekanı cennet olsun. Rabb’im hepimizi cennetinde; onları sevdikleriyle, beni de kardeşimle buluştursun. Allah herkesten razı olsun.

Türkiye'de acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun. Videoyu izleyenler, izlediklerinde akıllarına kim geliyorsa onların da mekanı cennet olsun. Rabb’im hepimizi cennetinde; onları sevdikleriyle, beni de kardeşimle buluştursun. Allah herkesten razı olsun.

O kadar iyi bir insanmış ki Türkiye'nin dört bir yanından, hayatında bir saniye bile vakit geçirmediğimiz insanlar kardeşime dua ettiler. Bizim dostluğumuz Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Böyle yakın arkadaşları olanlar, bu videoyu izledikten sonra birbirlerine bir sarılsınlar. Ben son zamanlarda arkadaşımı göremedim. Çok yoruluyordu. Hastanede çok sıkıntı çekti. Artık son zamanlarda o da bıkmıştı. Kalbi dayanamamış. En son diyalize gitmişti, bir daha da geri gelmedi" diye konuştu.

O kadar iyi bir insanmış ki Türkiye'nin dört bir yanından, hayatında bir saniye bile vakit geçirmediğimiz insanlar kardeşime dua ettiler. Bizim dostluğumuz Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Böyle yakın arkadaşları olanlar, bu videoyu izledikten sonra birbirlerine bir sarılsınlar. Ben son zamanlarda arkadaşımı göremedim. Çok yoruluyordu. Hastanede çok sıkıntı çekti. Artık son zamanlarda o da bıkmıştı. Kalbi dayanamamış. En son diyalize gitmişti, bir daha da geri gelmedi" diye konuştu.

Karabulut, arkadaşının böbrek yetmezliği nedeniyle çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirterek, herkesi organ nakli ve bağış konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Karabulut, arkadaşının böbrek yetmezliği nedeniyle çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirterek, herkesi organ nakli ve bağış konusunda duyarlı olmaya davet etti.
Başlıklar :SivasArkadaşÖlüm
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