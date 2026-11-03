İçişleri Bakanı Çiftçi afet yönetiminde yerel yönetimlerde ilk olan akreditasyon için Altay'a plaket takdim etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Lojistik ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ni ziyareti sırasında Büyükşehir Belediyesi’nin afetlerde beslenme hizmetlerine yönelik hazırlıkları ve aldığı akreditasyon belgeleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin afet yönetimi yemek hizmetlerinde A Sınıfı, fırın ve ikram hizmetlerinde ise tek sınıf olan E ve F akreditasyonlarını almaya hak kazanan ilk yerel yönetim olan Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti. Bakan Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a konuyla ilgili plaket takdim etti.

ÜÇ FARKLI SINIFTA AKREDİTASYON ALAR İLK YEREL YÖNETİM KONYA OLDU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yürütülen çalışmaların 6 Şubat depremlerinde edinilen tecrübeler ışığında gerçekleştirildiğini belirterek, merkezde bulunan mobil hizmet araçlarıyla afet bölgelerinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü bir altyapı oluşturduklarını kaydetti.

Afet yönetimi beslenme hizmetleri kapsamında aynı anda aldıkları A, E ve F sınıfı üç akreditasyonla Türkiye’de ilk ve tek yerel yönetim olduklarını belirten Altay, Konya olarak ihtiyaç duyulan her an görev yapabilecek kapasiteyi geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Altay, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜÇ FARKLI SINIFTA AFET BESLENME AKREDİTASYONU ALDI

AFAD tarafından, afet durumlarında daha sağlıklı ve yetkin müdahale edilebilmesi amacıyla farklı alanlarda akreditasyon sistemi uygulanıyor.

Afet yönetiminin önemli başlıklarından biri olan beslenme hizmetleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, yemek hizmetlerinde en kapsamlı ve geniş hizmet sunan A Sınıfı; fırın ve ikram hizmetlerinde ise tek sınıf olan E ve F akreditasyonlarını aldı. Böylece üç farklı sınıfta aynı anda akreditasyon alan ilk yerel yönetim oldu.

AFET LOJİSTİK MERKEZİ 7/24 HİZMETE HAZIR

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Lojistik Merkezi, Konya’da veya Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerde temel gıda ve yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik lojistik destek sağlamak amacıyla kuruldu.

Merkez bünyesinde günlük 20 bin adet üretim kapasiteli mobil ekmek fırını ile günlük 10 bin adet üretim kapasiteli iki mobil mutfak bulunuyor. Ayrıca iki mobil duş TIR’ında toplam 22 kabin, 24 çamaşır ve kurutma makinesine sahip mobil çamaşırhane ve koordinasyon ve yönetim hizmeti sunan mobil destek aracı yer alıyor. Günlük 10 bin adet dağıtım kapasitesine sahip iki mobil ikram aracı da afetlerde vatandaşların hizmetine sunulmak üzere hazır bekletiliyor.

İkram ve destek TIR’larından oluşan 7 TIR ve 2 kamyonet olmak üzere toplam 9 araçlık filo; ekipmanları ve sorumlu personeliyle birlikte planlanan organizasyonları yerine getirmek üzere 7/24 esasına uygun şekilde hazır bulunuyor.

Merkezde ayrıca mobil araçların ihtiyaç duyduğu garajlar ve ilgili malzemelerin muhafaza edildiği depolar yer alıyor.

Afet Lojistik Merkezi, Konya İtfaiyesi Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi ile aynı yerleşke içerisinde hizmet veriyor.