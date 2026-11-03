Kahramanmaraş’ta yetiştirilen 40 kiloluk dev lahanalar görenleri şaşırtıyor

İçişleri Bakanı Çiftçi afet yönetiminde yerel yönetimlerde ilk olan akreditasyon için Altay'a plaket takdim etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi beslenme alanında üç farklı sınıfta aynı anda akreditasyon almaya hak kazanan ilk yerel yönetim olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a plaket takdim etti. Afet yönetimi beslenme hizmetleri kapsamında aynı anda aldıkları A, E ve F sınıfı üç akreditasyonla Türkiye’de ilk ve tek yerel yönetim olduklarını belirten Altay, destekleri için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.