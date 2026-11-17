Çorum'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Yalçın Özceylan (77), Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'ta bulunan 1 apartman dairesinde ölü bulundu.
Arkadaşları 112'ye bildirdi
Özceylan'dan 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumundan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kapıyı itfaiye açtı
İtfaiye ekipleri apartmanın giriş katındaki dairenin kapısını açtı. İçeri giren ekipler, Özceylan'ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze morga kaldırıldı
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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