Deneme amacıyla 'kırmızı altın' ekti şimdi paraya para demiyor: Gramı bin 400 liraya kadar alıcı buluyor

Çorum'un İskilip ilçesinde geleneksel tarıma alternatif olarak denenen safran üretimi yüz güldürdü. Harita mühendisi Mehmet Ulucan'ın, bölgenin mikroklima iklimine uygunluğunu fark ederek 250 metrekarelik alanda başladığı deneme üretimi, ikinci yılında artan rekolteyle dikkat çekti. Gramı bin 400 liraya kadar alıcı bulan ve "kırmızı altın" olarak da bilinen safran, kırsal kalkınma için bölge çiftçisine umut ışığı oldu.