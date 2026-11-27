Çorum'da Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki oto lastik tamirhanesinde, bir gün arayla iki kez kurşunlama olayı yaşandı; ikinci saldırıda iş yeri sahibi Y.D. yaralandı.

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Çorum 'da bir oto lastik tamirhanesi, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir gün arayla kurşunlandı. Saldırıda iş yeri sahibi yaralandı.

İş yeri sahibi vurularak yaralandı

Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Y.D.'ye ait oto lastik tamirhanesi dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Aynı iş yeri bugün de silahlı saldırıya uğradı.

İkinci kez kurşunlanan iş yerinin sahibi Y.D. vurularak yaralandı.

Bölgeye, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

IHA Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemelerde bulundu.

IHA Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemelerde bulundu.

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