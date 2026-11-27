İş yeri sahibi vurularak yaralandı
Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Y.D.'ye ait oto lastik tamirhanesi dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Aynı iş yeri bugün de silahlı saldırıya uğradı.
İkinci kez kurşunlanan iş yerinin sahibi Y.D. vurularak yaralandı.
Bölgeye, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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