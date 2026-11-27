Iğdır'da komşu iki aile arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde meydana geldi.
Aralarında daha önce tartışma yaşandığı öğrenilen iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle yeniden tartıştı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Öte yandan yaralıların yakınlarının hastane önünde toplanması üzerine polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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