Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.30 sıralarında Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğüne bağlı ocakta yaşandı.
Kömür yığını kayınca 2 işçi yaralandı
Kömür yığınının kayması sonucu yaralanan işçiler, eksi 360 ile 460 kodunda üretim sırasında çalışan Enes Yarbaşı (33) ve Hüseyin Özaltın (23) oldu.
Ocaktan çıkartılan işçiler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerden yüzünden yaralanan Yarbaşı'nın ve ayağından yaralanan Özaltın'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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