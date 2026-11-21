Zonguldak'ta 3 gün boyunca etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.
Çamurlu su, Zonguldak Limanı'nda ve derelerin denize döküldüğü noktalarda dikkat çekti.
Alüvyon Karadeniz'e taşındı
Sağanak, kentte 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürürken derelerdeki su seviyesinin yükselmesine neden oldu.
Yüksek kesimlerden derelere karışan alüvyon, yağışla birlikte Karadeniz'e taşındı.
Deniz suyunun kahverengiye döndüğü görüldü, özellikle Zonguldak Limanı'nda ve derelerin denize döküldüğü bölgelerde bu durum belirginleşti.
Çamurlu suyun deniz yüzeyinde geniş bir alana yayıldığı gözlendi.
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