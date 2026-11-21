Burdur'un Çavdır ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Söğüt beldesi Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 TDZ 54 plakalı araç, geri manevra yaptığı sırada yabancı uyruklu Miheymid Elmiheymid'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgeden ayrıldığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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