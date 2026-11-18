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Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çevre il ve ilçelerde de çalışma başlatıldı. Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş yerinde döner kestiği sırada dükkâna giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Ali E.'ye arkasından silahla ateş açtı. Saldırgan ile Ali E. arasında boğuşma yaşandı. Kapıya doğru yönelen Ali E.’ye yeniden ateş eden şüpheli, başından vurduğu adamı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ali E.’nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırganın kaçtığı aracın ve plakasının tespit edildiği öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevre il ve ilçelerdeki güvenlik birimleri de şüphelinin yakalanması için alarma geçirildi.

Olay yeri

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