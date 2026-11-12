Zonguldak’ta yolcu otobüsü yandı

Facia bölgesinde toprak durmuyor: Zonguldak'ta binanın yıkıldığı bölgede istinat duvarı çöktü
Zonguldak'ta çökme sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı binanın alt kısmındaki istinat duvarının bir kısmı yıkıldı.
Duvarın yıkılma anları cep telefonuyla görüntülendi. İncelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, iş makineleriyle müdahalenin tehlike oluşturabileceğini belirterek, zemindeki hareketliliğin takip edileceğini söyledi.
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