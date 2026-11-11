Facia bölgesinde toprak durmuyor: Zonguldak'ta binanın yıkıldığı bölgede istinat duvarı çöktü

Bölgede yapılabilecek müdahalelere ilişkin açıklama yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, zemindeki hareketlilik nedeniyle iş makinelerinin alana çıkarılmasının da tehlike oluşturabileceğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, "Şu anda oraya makine çıkması da riskli. Şu anda riskli görünüyor ama şu anda izlenecek zaten gerekli de görmüyoruz. Makineyi veya operatörü riske atmaya gerek yok ama duruma göre eğer durum değişirse hemen arkamızdaki iki katlı binayı yıkmak için onu deneyeceğiz" dedi.