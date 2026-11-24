Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesinin Saltukova ve Karapınar güzergâhlarında trafik denetimi gerçekleştirdi.
Yapay zeka destekli radar sisteminin kullanıldığı kontrollerde, güzergâhlardan geçen araçların hızları takip edildi. Hız sınırını aştığı belirlenen 26 araç tespit edildi.
Belgeler de kontrol edildi
Radar uygulamasıyla birlikte araçları durduran ekipler, sürücülerin ve araçların trafik mevzuatına uygunluğunu da denetledi.
Araçların muayene süreleri ile zorunlu trafik sigortalarının geçerlilik durumları incelendi. Yetki belgesi bulundurması gereken araçların belgeleri de kontrol edildi.
Sürücülere uyarı yapıldı
Denetim sırasında sürücülere, trafik kurallarına uymaları ve belirlenen hız limitlerini aşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Kontrolleri tamamlanan sürücülerin yollarına devam etmesine izin verildi.
Bölge Trafik ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
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