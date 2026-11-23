Üretim kapasitesini iki katına çıkardı...

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren un fabrikası, devlet desteğiyle hayata geçirdiği yatırımla üretim gücünü artırdı.

Eskitaşlı köyünde 1996 yılında kurulan firma, artan talepleri karşılamak ve ihracat pazarını genişletmek amacıyla geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

Sağlanan hibe desteğiyle makine ve ekipmanlarını yenileyen işletme, günlük 150 ton olan üretim kapasitesini 300 tona yükseltti.

Üretilen unun yüzde 40'ını ihraç eden firma, Küba, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeye ürün gönderiyor.

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Fabrika ortaklarından Ali Mehmet Erdem, Kırklareli'ne 1995 yılında buğday tedariki amacıyla geldiklerini, bir yıl sonra da un fabrikası yatırımı yaptıklarını söyledi.

Başlangıçta günlük 150 ton üretim kapasitesiyle faaliyet gösterdiklerini belirten Erdem, artan talepler üzerine kapasite artırımı kararı aldıklarını ifade etti.

"Devlet desteği olmasa biz yatırıma giremeyiz"

Devlet desteğinin yatırımı hayata geçirmelerinde önemli rol oynadığını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Devlet desteği olmasa biz yatırıma giremeyiz. Devlet desteği, ihtiyaç duyduğumuz yatırımları gerçekleştirmemizde bize büyük rahatlık sağlıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de desteklerin devam edeceğini düşünüyoruz"

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Üretim kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini dile getiren Erdem, yeni destek programlarından yararlanarak tesiste iyileştirme çalışmaları yapmayı planladıklarını belirtti.

Erdem, gelecek dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı hedeflediklerini, güneş veya rüzgar enerjisi kullanarak fabrikanın elektrik giderlerini en aza indirmek amacıyla proje çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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