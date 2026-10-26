Bulduğu dev mantar sepete sığmadı: Görenler şaşkına döndü

Kurudere köyünde yaşayan Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar toplamak amacıyla gezintiye çıktı.

Ormanlık alanda dolaşırken büyük bir şemsiye mantarına rastlayan Baycan, mantarın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.

Baycan, çocukluğundan bu yana köy ve çevresinde mantar topladığını söyledi.

İlk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını belirten Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim. Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı." diye konuştu.

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