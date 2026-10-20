Yağışlarla birlikte adeta ormandan adeta fışkırdı: Başta İtalyanlar, Fransızlar, İspanyollar olmak üzere Avrupa ülkeleri kapışıyor

Mert, Tekirdağ ve çevresinden çok sayıda insanın mantar toplamak için bölgeye geldiğini dile getirerek, "Bu yıl bayağı toplayıcı var. Hatta şu an bir tek bizim bölgede Istranca Ormanları'nda çıktığı için hem civar köylerden hem de dışarıdan gelenler var. Saraydan, Kırklareli'nden, Edirne'den her yerden geliyor insanlar. Değerli bir mantar olduğu için para da ediyor şu an zaten. İnsanlara katkımız oluyor yani. Bir kişi aşağı yukarı birinci kaliteden 5-10 kilo mantar toplayabiliyor. Yağmurdan önce daha azdı. Fakat yağmurdan sonra arttı. Artık 10-15 kilo getirenler var. Ciddi bir kazanç, çok güzel bir kazanç. 500 liradan alışımız var. Güzel para kazanıyor insanlar" diye konuştu.