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Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik demonstrasyon çalışmaları kapsamında buğday ekimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından demonstrasyon çalışmaları için temin edilen farklı buğday çeşitlerinin ekim işlemleri, Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin kontrol ve gözetiminde yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışma ile farklı buğday çeşitlerinin bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyumunun takip edilmesi, gelişim süreçlerinin gözlemlenmesi ve üreticilere alternatif çeşitler hakkında bilgi sunulmasıın hedeflendiği bildirildi.

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Ekim sonrasında yürütülecek takip ve gözlem çalışmalarıyla çeşitlerin gelişim performanslarının değerlendirilmesinin de planlandığı belirtildi.

IHA Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin gözetiminde demonstrasyon kapsamında farklı buğday çeşitleri tarlaya ekildi.

IHA Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, demonstrasyon çalışması kapsamında tarlaya farklı buğday çeşitleri ekiliyor.

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