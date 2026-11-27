Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir dönercinin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; yangında yaralanan olmadı.

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Karabük'te bir iş yerinin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu, alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alevler büyümeden söndürüldü

100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokak'ta bulunan bir dönercide yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin mutfak bölümünde çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ihbar üzerine ulaşan ekipler, müdahale ettikleri yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir dönercinin mutfak bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti; yangında yaralanma olmadı.

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki dönercinin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir dönercinin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; iş yerinde hasar oluştu.

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