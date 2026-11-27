Karabük'te bir iş yerinin mutfak bölümünde çıkan
yangınpaniğe neden oldu, alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Alevler büyümeden söndürüldü
100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokak'ta bulunan bir dönercide yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin mutfak bölümünde çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ihbar üzerine ulaşan ekipler, müdahale ettikleri yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
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