13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8,5 milyar TL'lik para trafiği ortaya çıktı

Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketliliği belirlenen şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık yaptıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılım sistemleri ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları, bu gelirleri çeşitli yöntemlerle finansal sisteme dahil ettiklerinin belirlendiği ifade edildi.

Vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, operasyonlarda görev alan jandarma personeli ve ilgili kurumlara teşekkür edildi.

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