Depremde hasar gören araçlarla milyonluk vurgun: Emniyet 306 milyon lirayı mercek altına aldı

Emniyet birimleri, 2024 yılında ortaya çıkarılan otomobil dolandırıcılığının para trafiğini incelemeye aldı. Ankara Emniyetinin yürüttüğü çalışmalarda, araç satışlarından elde edildiği değerlendirilen paraların eş, kardeş, anne ve başka kişilerin üzerine mal varlığı alınarak gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 19 şüphelinin izine ulaşıldı. Ankara merkezli farklı illerde 13 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında suçtan elde edilen paraların aklanması suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. 5 şüpheliye ilişkin arama süreci ise sürüyor.

Hurda araçların kimliğini kullandılar

Soruşturmanın geçmişi 2024 yılına uzanıyor. Şüphelilerin, Hatay'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen otomobillerin kimlik bilgilerini kullandıkları belirlendi. Buna göre, yurt dışından getirilen aynı marka ve modeldeki otomobillere, depremde hurdaya dönen araçların motor ve şasi numaraları aktarıldı. Böylece yabancı plakalı otomobiller, Türkiye'de kayıtlı araçlarmış gibi gösterilerek satışa çıkarıldı.

2024 yılındaki operasyonda, enkaz altında kaldığı halde trafik kayıtlarında kullanılmaya devam ettiği belirlenen araçlar incelemeye alınmıştı. Ankara merkezli 11 ilde 35 araca el konulmuş, ilk tespitlere göre yaklaşık 35 milyon liralık haksız kazanç ortaya çıkarılmıştı.

Paraları yakınlarının üzerine geçirdiler

Son operasyonla birlikte soruşturmanın odağı araçlardan elde edilen paraların nasıl kullanıldığına çevrildi. Şüphelilerin, suçtan kazanıldığı değerlendirilen gelirlerle kendi adlarına değil, aile üyeleri ve başka kişiler adına mal varlığı edindikleri ortaya çıktı. Bu yöntemle paranın gerçek sahibinin ve kaynağının gizlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Yürütülen incelemelerde yaklaşık 306 milyon liralık mal varlığı tespit edildi. İncelemeler, paraların kaynağı, el değiştirme süreçleri ve şüpheliler arasındaki mali bağlantılar üzerinde sürdürülüyor.

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