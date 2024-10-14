Depremde hasar gören araçlarla 'change' vurgunu: 114 milyon lira haksız kazanç elde eden 22 kişi tutuklandı

Kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran Whatsapp çetesi çökertildi. Titizlikle yürütülen 16 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, 1 milyar 200 milyon lira suç geliri elde ettikleri tespit edilen çeteye dev operasyon düzenlendi. Siber uzmanların da destek verdiği soruşturmanın teknik takip evresinde çetenin yöntemleri de deşifre oldu.