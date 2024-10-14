Depremde hasar gören araçlarla 'change' vurgunu: 114 milyon lira haksız kazanç elde eden 22 kişi tutuklandı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören araçlarla 'change' vurgunu yapıldığı ortaya çıktı. Tekirdağ merkezli 11 ilde, söz konusu araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri araçlarla change işlemi yaparak piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 22 kişi tutuklanırken, change işlemiyle 114 milyon liralık vurgun yapıldığı öğrenildi.
'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören araçlar üzerinden 'change' işlemi ile 114 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyonda 22 kişi tutuklandı.
Satılan araçları taktıkları GPS ile bulup tekrar çaldılar
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından deprem hasarlı araçların motor ve şaşi numaralarını kopyalayarak Bulgaristan'dan getirilen araçlarla change işlemi yapıldığını belirledi. Çalışmada, change yapılan araçların üçüncü kişilere satıldığı ve satılan araçlara GPS takılarak, satın alınan kişilerden tekrar çalınarak parçalandığı tespit edildi. Tekirdağ polisi, şüphelilere yönelik 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 2'si Bulgaristan uyruklu 26 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, 35 change yapılan araç ele geçirdi.
22 kişi tutuklandı
Şüphelilerin, 147 kişiyi mağdur ettiği ve 114 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 22'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.