İcradaki araçları satıp vurgun yapmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı projeli çalışmada, icralık olup yediemin otoparkına çekilen araçları görevi kötüye kullanarak ve resmi belgede sahtecilik yaparak önce zimmetlerine ardından da 3.kişiler üzerine geçiren suç örgütüne operasyon yapıldı.

DOLANDIRICILIĞIN BÖYLESİ

Polisin yaptığı çalışmada suç örgütünün tescil kayıtlarında haciz ve yakalama şerhi bulunan ve yediemin otoparklarına çekilmiş lüks araçlar hakkında çalışma yaptığı tespit edildi. Araçların otoparkta bulunduğu süreyi ve tescil sahibini öğrenen suç örgütünün sonraki adımda İstanbul’daki bir icra dairesince araçlar hakkında ihale yapılmış gibi göstererek Türkiye Noterler Birliğine resmi yazı yazdığı belirlendi.

Daha sonra resmi yazılar ile Kocaeli’deki bir noterliğe giden suç örgütü üyelerinin araçları kendi adlarına tescil ettirdiği ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda, araçları otoparktan çıkaran suç örgütü üyelerinin dikkat çekmemek ve yasa gereği aracın eski sahibine iade olmaması için yine örgüt üyeleri adına ikinci kez el değiştirdikleri de anlaşıldı. Örgüt üyelerinin daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanarak araçları iyi niyetli üçüncü şahıslara satarak dolandırdıkları ve haksız kazanç elde ettikleri de tespit edildi.

İCRA MÜDÜRÜ, KATİPLER VE NOTER VEKİLİ

Çalışmalarını sürdüren polis 53 aracın 22’sinin tescil yapılarak satıldığını ve otoparklardan çıkarıldığını tespit etti. Operasyon yapan polis 53 aracın 18’ini ele geçirirken, satılmak üzere olan 31 aracı ise otoparklardan çıkarttırmadan satışını önledi. Suç örgütü üyesi 27 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis salı günü İstanbul merkezli Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kocaeli ve Kırıkkale’de yaptığı operasyonda 27 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler arasında İstanbul’daki bir icra dairesindeki müdür yardımcısı olan O.K., İstanbul’daki adliyelerde zabit katibi olan S.Ö. ve F.A., Kocaeli’deki bir noterin vekili Y.V. ile Kocaeli’deki bir noter katibi olan T.V.’nin de olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından işlem başlatıldı.







