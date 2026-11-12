Motosikletin gizli bölmesinden çıktı: 1 kişi tutuklandı

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Bahçelievler'de 10 Kasım Salı günü polis ekipleri, motosikletle gelen 2 kişinin aynı sokakta bulunan başka bir kişiyle buluştuğunu tespit etti. Şüpheli hareketleri üzerine şahısların yanına giden ekipler, kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada şüphelilerden birinin yere bir materyal attığı belirlendi. Polis ekipleri 3 kişiyi yakalarken, yere atılan materyalin satışa hazır halde esrar olduğu tespit edildi.

Motosikletin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

Motosiklette yapılan detaylı incelemede, direksiyon kısmında bulunan özel bölmeye gizlenmiş 13,32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda 18 uyuşturucu hap, 25,68 gram esrar, 0,93 gram eroin, 31 bin 580 lira, 101 dolar ve 50 euro ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.S. ve T.A. serbest bırakılırken, İ.C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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