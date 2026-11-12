Beyoğlu'nda inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Zor Bayırı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın önünde toprak kayması yaşandı.
Söz konusu binanın bitişiğindeki apartmanda oturan vatandaşlar, durumu fark ederek tedbir amaçlı evlerinden çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İGDAŞ ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından belediye ekipleri, bölgede zemin incelemesi yaptı.
İncelemelerin ardından binanın tahliye edilip edilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.
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