Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 12.35 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. İş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Hasan Uzunoğlu'nun saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı.
KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILDI
Toprak altında kalan işçilerin Muhittin Uzunoğlu ve Hasan Uzunoğlu kardeşler olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu Muhittin Uzunoğlu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uzunoğlu, hastaneye kaldırıldı.
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