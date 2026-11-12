Evine haciz işlemi yapılırken beşinci kattan düşerek yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, haciz memurları adrese gelerek evde yasal işlem yapmaya başladığı sırada ev sahibi H.H.Ü. (52), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda 5’inci kattaki daire penceresinden düştü. Şahıs beton zemine düşerek yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adrese gelen polis ekipleri tarafından apartman çevresinde ve dairede incelemelerde bulunulurken, olayın kaza ya da intihar girişimi olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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