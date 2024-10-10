Bir Whatsapp mesajı ile ağa düştüler: Siber suç çetesinden 1 milyar 200 milyonluk vurgun

Yurt dışı kodlu telefon numaraları üzerinden gönderilen Whatsapp mesajlarıyla vatandaşlara kısa zamanda yüksek kazanç vaat eden çetenin oyunu, Nevşehir’de Emniyeti’ne yapılan bir şikâyet üzerine çözüldü. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Mağdurlardan birinin süreci, emniyet birimlerine bildirmesi üzerine uzun süredir takip altında tutulan çeteye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Telefonuna mesajlaşma platformu Whatsapp üzerinden Endonezya’ya kayıtlı görünen +62 alan kodlu numara üzerinden “görev tamamlayarak para kazanmak” ister misin şeklindeki mesaj ve devamındaki görüşme trafiği üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.

















ÖNCE KÜÇÜK GÖREVLER İLE GÜVEN VERİLİYOR

Mesaj atan numarayla iletişime devam eden siber güvenlik birimleri, mağdur ifadeleri doğrultusunda süreci takibe aldı. Siber dolandırıcılık çetesinin, mağdurlardan Google Haritalar uygulamasında bulunan işletmelere yorum yapması karşılığında 50 lira verileceğini vaat etmesi üzerine pekçok kişinin bu tuzağa düştüğü tespit edildi. Dolandırılık şebekesi, öncelikle güven oluşturmak maksadıyla mağdurlara yaptığı bu görevlerden sonra çeşitli meblağlarda ödemeler gerçekleştirdi.









KÜÇÜK KAZANÇLAR İLE OLTALAYA TAKILIYORLAR

Paylaştığı banka hesabına paranın gelmesi üzerine mağdurlara güven telkin ediliyordu. Ardından ağa düşürülen kişilere, daha fazla görev yapmak isteyip istemediği soruluyordu. Bunun üzerine farklı görevlerden farklı miktarlarda kazanılabilecek seçenekler sunularak kişilerin, sistemin merkezine çekilmesi planlanıyordu. Dolandırıcılık şebekesi, ağına düşürdükleri kişileri, “kazanç vaadiyle” sistem içinde durmasını sağlamaya çalıştı. Bunun için mağdurlara, “VIP gruba geçmesi gerektiğine” dair yönlendirmede bulundular. Mağdurlardan daha fazla para yatırması talep edildi.









260 BİN LİRADA DOLANDIRILDIĞINI FARK ETTİ

Nevşehirli mağdur vatandaşın ise farklı banka hesaplarına 259 bin 800 lira yatırdığı fakat şebekenin para taleplerinin devam etmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak şikâyetçi olduğu öğrenildi. Şebekenin son mağduru olan şikayetçinin, Nevşehir Emniyetine başvurusu sonrası çete kıskaca alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon için gün sayıldı.









PARALAR SOĞUK CÜZDANA

Müştekinin farklı bankalara göndermiş olduğu paraların takibi yapıldığında, “kripto borsalarına gönderildiği, paranın takibine kripto varlıklarda da devam edildiği ve paranın soğuk cüzdana (hiçbir kripto borsasına ve şahsa ait olmayan cüzdanlara) transfer edildiği” tespit edildi. Nevşehir’de 12 mağdurun daha bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda gönderilen paraların takibi yapıldı. 13 mağdurun göndermiş olduğu toplam 811 bin liranın aynı soğuk cüzdana gönderildiği tespit edildi. 19 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlar ile 1 milyar 200 milyon lira suç geliri elde ettikleri tespit edilen 92 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.



