Güney Afrika, Endonezya ve Hindistan'dan gelen 'tuhaf' WhatsApp mesajları tarihe karışacak

Yurt dışı kodlu yabancı bir numaradan WhatsApp mesajı veya araması aldıysanız yalnız değilsiniz. Çünkü pek çok Türk kullanıcı, özellikle Güney Afrika, Endonezya, Hindistan, Senegal, Filipinler, Nijerya, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden bu tarz mesaj ve çağrıları aldı ve almaya devam ediyor.

Şikayetler yüzde 1001 arttı

+91 (Hindistan), +62 (Endonezya) gibi ülke kodlarına sahip numaralardan gelen istenmeyen aramalar ve mesajlar, kullanıcılarda güvenlik kaygılarına yol açmış durumda.

Kullanıcılar, özellikle işletme hesapları aracılığıyla gelen "Merhaba" veya "Nasılsın?" gibi mesajlardan şikayetçi.

Bu şikayetler, Şikayetvar platformuna yansıyan verilerle de destekleniyor. 2023’ün ilk yedi ayında WhatsApp'a yönelik şikayetlerde yüzde 1001 oranında artış yaşandığı ve sadece bir hafta içinde bin 69 şikayet alındığı belirtiliyor. Şikayetlerin büyük çoğunluğu, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvende olmadığı yönündeki kaygılarıyla ilgili.

WhatsApp kolları sıvadı

WhatsApp dünyanın bir çok yerindeki kullanıcının yaşadığı bu sorunun önüne geçmek için kolları sıvadı.

WhatsApp, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen spam mesajlarla başa çıkmalarını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir otomatik engelleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Bu özellik, bilinmeyen hesaplardan gelen aşırı sayıda mesajı otomatik olarak engellemeyi hedefliyor.

Örneğin, bir kullanıcıya kısa bir süre içinde çok sayıda mesaj gönderildiğinde, bu durum sistem tarafından şüpheli bir faaliyet olarak değerlendirilecek ve mesajlar engellenecek.

WhatsApp, yeni otomatik engelleme özelliğini beta kullanıcılarıyla test etmeye başladı.

Özellikle dolandırıcılık faaliyetleriyle karşılaşan kullanıcıların şikayetleri üzerine geliştirilen bu sistem, bir kullanıcıya kısa bir süre içinde çok sayıda mesaj gönderildiğinde bunu şüpheli bir davranış olarak algılayarak ilgili mesajları siz görmeden engelleyecek.

Böylece, tanımadıkları kişilerden gelen gereksiz mesajlar otomatik olarak filtrelenerek, kullanıcıların yalnızca önemli iletilere odaklanmalarına olanak tanıyacak.

WhatsApp'taki otomatik engelleme özelliği nasıl aktif edilir?

Güncellemeyle birlikte, kullanıcılar yalnızca;

“Ayarlar” menüsüne giderek “Gelişmiş” bölümünde bulunan “Bilinmeyen hesaptan gelen mesajları engelle”

seçeneğini aktif hale getirecek.

Genel kullanıma ne zaman açılacak?

Bu özellik için genel kullanıma sunulma tarihi net olarak belirlenmedi.

WhatsApp, bu yenilikle birlikte kullanıcı güvenliğini artırmayı ve iletişim deneyimlerini daha keyifli hale getirmeyi, kullanıcıların mesaj kutularını daha temiz ve düzenli olmasını hedefliyor.

Şikayet yağıyor

Konuyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:

'Hindistan'dan aranıyorum'

“+91 ile başlayan Hindistan'a ait numaralardan aranıyorum. Kesinlikle şikayetçiyim. Hesap bilgilerime el konulup, yayılmaları veya üzerime borç çıkması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum ve telefon numaramla yapılacak bütün işlemlerden. Tüm sorumluluk WhatsApp'a aittir.”

'Numaram nasıl başkalarının eline geçer'

“Özel hayatın gizliliği kanununu hiçe sayan WhatsApp uygulamasından +62 ile başlayan bir numara tarafından aranıyorum. Numaram nasıl bir şekilde bu kişilerin eline geçti, bilmiyorum. Bu durumla ilgili mağdurum ve kati suretle şikayette bulunacağım. Hesap bilgilerime el konulup telefon numaramın yayılması, kullanılması veya üzerime borç çıkması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. Tüm sorumluluk WhatsApp'a aittir.”

'Benim yurt dışına ait numaralarla işim yok'

“+ 62 kodlu numaradan ‘Merhaba’ diye bir mesaj aldım. WhatsApp üzerinden engelledim. Numara, işletme hesabı olarak geçiyor. Benim bu ve buna benzer yurt dışına ait numaralarla alakam yok. Bundan tamamen uygulama sorumludur. Kesinlikle şikayetçiyim. Herhangi bir şekilde özel bilgilerim mesajlarım fotoğraflarımın ele geçirilmesi, adıma şirket kurulması, alış satış yapılması durumunda WhatsApp sorumludur. Hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum.”

'WhatsApp buna nasıl izin verir?'

“Hindistan kodlu telefon numarası ile WhatsApp'tan aranıyorum. Benim numarama kişisel bilgilerime nasıl ulaşıyorlar. WhatsApp buna nasıl izin veriyor. Bu gibi aramalardan çok rahatsızım. Benim kişisel bilgilerimi kullanarak herhangi bir suç olayında sorumluluk kabul etmemekteyim.”

'Hesap bilgilerimin çalınmasından WhatsApp sorumlu'

“30 Temmuz 2023 tarihinde yurt dışı kodlu bir numaradan, işletme hesabıyla yabancı isimli birinden ‘nasılsın’ diye mesaj geldi. Kesinlikle şikayetçiyim. Hesap bilgilerime el konulup, yayılmaları veya üzerime borç çıkması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. Telefon numaramla yapılacak bütün işlemlerde sorumluluk WhatsApp'a aittir.”

'Numaraları nereden buluyorlar?'

“WhatsApp üzerinden Asya ve Afrika başta olmak üzere sürekli yabancı numaralardan aranıyorum. Her iki günde bir mutlaka aramalar geliyor. Numaraları nereden buluyorlar? Dertleri nedir? Üzerime ait borç vs. çıkarsa hiçbir sorunluluk kabul etmiyorum. Sorumlusu WhatsApp’tır.”

'Sürekli aranıyorum'

“1 buçuk ay önce başlayan bu sorun halen devam ediyor son zamanlarda WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla yabancı numaralar tarafından aranıyorum. + 91, +61, +59 gibi başlayan telefon numaralarından sürekli aranıyorum bunun nedenini öğrenmek istiyorum.”

'Bu tarz güvenlik açıklarının engellenmesi gerekir'

“+91 kodlu Hindistan'dan gelen WhatsApp araması ile karşılaştım üç saniye kadar bekledim hiçbir ses gelmedi kapattım. Engelledim şikayet ettim. Numaramı nereden buluyorlar bu tarz güvenlik açıklarının engellenmesi gerekir. Herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyim. Doğabilecek sorunlar WhatsApp'a aittir.”

'Kendimi güvende hissetmiyorum'

“WhatsApp üzerinden +91, +92’li numaralar üzerinden sürekli çağrı yapılıp kapatılıyor. Kendimi güvende hissetmiyorum. Numaram nasıl oluyor da farklı ülkeler ile paylaşılabiliyor ve beni arayabiliyorlar? Bilgilerimin çalınması durumunda kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum. Bu sorun WhatsApp a aittir.”

'WhatsApp neden bu kadar güvensiz bir platform'

“Nijeryalı yanıltıcılar mesaj atıyor. WhatsApp neden bu kadar güvensiz bir platform? +234 kodlu numaralar sürekli olarak mesaj atıyor. Başıma herhangi bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz. Nasıl kurtulabileceğimi bilemiyorum. Neden bu kadar güvensiz şu WhatsApp.”

Uzmanı uyardı: Bu bir tuzak

Yabancı ülkelerden gelen aramalarda, arayan kişiler, profillere ekledikleri görüntülerle dikkat çekmeye çalışıyor.

Bu tür aramalara cevap verildiğinde, arayan taraf, karşıdaki kişiyi para kazanma fırsatıyla ikna etmeye çalışıyor. Eğer manipülasyon başarılı olursa, aranan kişiden kredi kartı bilgileri talep ediliyor. Bu tür dolandırıcılık yöntemleri, kullanıcıları finansal zarara uğratabilme riski taşıyor.

TRT Haber'den Niyazi Dölek 'e konuşan ve bunun yine bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyleyen Sosyal Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, "Muhtemelen burada verilerimiz farklı yöntemlerle bir yerlere sızdırıldı ve dolandırıcı şebekelerine ulaştı. Bunlar da bizi farklı yöntemlerle, cazip tekliflerle, iş teklifleri ile olsun farklı cazip ekonomik tekliflerle bir dolandırıcılık sistemine soktular" dedi.

'Bilindik numaraya da dikkat edin'

Uzmanlar bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıyor. Hatta bildik numaradan gelen aramalar ve taleplere karşı da teyit yoluna gidilmeli.

Bunu dolandırılma ihtimalini bir şekilde artırabildiğine dikkati çeken Saruhan, "Hatta bildiğimiz numaralardan gelen mesajlara da cevap vereceğinizde dikkatli olabilirsiniz. Mesela bir kuzenimizden, tanıdığımız birinden, amcanızdan, dayınızdan mesaj geldiğinde de sizden para talep ettiği ya da bir link gönderdiğinde bunun farklı bir şekilde doğrulatıp o şekilde cevap vermemiz daha avantajlı ve doğru olabilir" ifadelerini kullandı.











