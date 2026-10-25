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Akıllı TV bizi izliyor

Akıllı TV bizi izliyor

Orhan Orhun Ünal
04:00, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Akıllı TV bizi izliyor
Arşiv.

Türkiye’de 2025 yılında yaklaşık 3,5 milyon televizyon satıldı. Akıllı televizyonlar sadece içerik izlenen cihazlar değil veri ekonomisinin de önemli parçası. Otomatik içerik tanıma teknolojisi, kimin neyi izlediğini analiz ediyor ve bu bilgi kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanılıyor.

Türkiye’de 2025 yılında televizyon satışları 3,4–3,6 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken akıllı televizyonlar, yalnızca içerik izlenen cihazlar olmaktan çıkarak reklam ve veri ekonomisinin önemli bir parçası haline geliyor. Tüm Uydu ve İletişim İş İnsanları Derneği (TÜYAD) verilerine göre Türkiye’de üretilen televizyonların ihracatı da 8,5–9 milyon adet aralığında bulunuyor. Küresel akıllı televizyon pazarının ise 2025’te 247 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı, 2026’da 270,8 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu büyümede internet üzerinden yayın hizmetleri, kişiselleştirilmiş içerikler ve bağlantılı cihazların yaygınlaşması etkili oluyor.

İZLEME ALIŞKANLIKLARINI ANALİZ EDİYOR

Akıllı televizyonların ekonomik değeri yalnızca cihaz satışlarıyla sınırlı kalmıyor. Televizyonların izlenen içerikleri tanımasını sağlayan otomatik içerik tanıma (ACR) teknolojileri, kullanıcıların izleme alışkanlıklarının analiz edilmesine ve reklamların hedeflenmesine imkân tanıyabiliyor. Grand View Research verilerine göre akıllı televizyonlarda otomatik içerik tanıma pazarının küresel geliri 2024’te yaklaşık 2,39 milyar dolar oldu; pazarın 2030’da 7,46 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu tahmin, izleme verilerinin reklam ve içerik sektörleri açısından giderek daha değerli hale geldiğine işaret ediyor.

VERİ GİZLİLİĞİ SORUNU

Bu sistemler, tüketici açısından veri gizliliği sorusunu da beraberinde getiriyor. Televizyonun hangi bilgileri topladığı, bunların hangi amaçlarla kullanıldığı ve üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığı markaya ve cihazın yazılımına göre değişebiliyor. Kullanıcılar televizyonlarının gizlilik ayarlarını, kişiselleştirilmiş reklam seçeneklerini ve içerik tanıma özelliklerini kontrol ederek veri paylaşımını sınırlandırabiliyor. Bu nedenle akıllı televizyon satın alırken yalnızca ekran boyutu, görüntü kalitesi ve fiyatın değil, yazılım desteğinin ve gizlilik seçeneklerinin de değerlendirilmesi önem taşıyor.

DİJİTAL HAKLARINIZI TAKİP EDİN

  • Akıllı televizyon pazarındaki büyüme, üreticiler için cihaz satışlarının ötesinde yeni gelir alanları yaratırken tüketicilerin de dijital haklarını daha yakından takip etmesini gerektiriyor. Reklam destekli yayın hizmetlerinin yaygınlaşması ve televizyon işletim sistemlerinin içerik dağıtımında daha fazla rol üstlenmesiyle birlikte, evde geçirilen zaman da dijital reklam ekonomisinin bir parçası haline geliyor. Önümüzdeki dönemde rekabetin yalnızca daha büyük ve daha kaliteli ekranlar üzerinden değil, kullanıcı deneyimi, reklam modelleri ve kişisel verilerin korunması üzerinden de şekillenmesi bekleniyor.

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Başlıklar :Akıllı TVteknolojitoplum
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