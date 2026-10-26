'TELEFONU MUHTEMELEN 20 KEREDEN AZ AÇMIŞTIM'





Avustralya'daki bir kullanıcı, iPhone Duo'sunun ekranının nasıl kırıldığını şu sözlerle anlattı:





"iPhone Duo'm yaklaşık altı saattir elimdeydi ve muhtemelen 20 kereden az açmıştım. Telefonu bir arkadaşıma gösteriyordum. Açarken ekranın altında, iç menteşenin çevresinde bir şey hissettim. Açmaya devam ettiğimde bir çatlama sesi duydum ve ekran tam menteşe boyunca kırıldı. İç ekranın yüzeyinde veya dış menteşede, araya bir şey sıkıştığını ya da bir şeyin zarar gördüğünü düşündürecek hiçbir iz veya hasar yoktu."





Kullanıcı, olayın ardından Apple Store'un telefonunu hemen yeni bir cihazla değiştirdiğini belirtti.