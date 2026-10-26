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230 bin TL'lik iPhone Duo daha yeni satışa çıkmıştı: Ekranlar aynı yerden çatlıyor

230 bin TL'lik iPhone Duo daha yeni satışa çıkmıştı: Ekranlar aynı yerden çatlıyor

00:23, 26/10/2026, Pazartesi
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230 bin TL'lik iPhone Duo daha yeni satışa çıkmıştı: Ekranlar aynı yerden çatlıyor

Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo, satışa çıkmasının ardından ekran kırılması iddialarıyla gündeme geldi. Reddit kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde, bazı cihazlarda hasarın özellikle katlanma çizgisi çevresinde oluştuğu görülürken, sorunun kaynağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

iPhone Duo resmi satışları yeni başlarken bazı kullanıcılar iddiaya göre ekranlarının kırıldığını bildirmeye başladı. Reddit'teki paylaşımlara bakılırsa, etkilenen cihazların iç ekranlarında menteşe boyunca uzanan bölgede bir sorun ortaya çıkıyor. Ayrıca ekranın sağ tarafında parlak bir veya birden fazla çizgi beliriyor.

iPhone Duo resmi satışları yeni başlarken bazı kullanıcılar iddiaya göre ekranlarının kırıldığını bildirmeye başladı. Reddit'teki paylaşımlara bakılırsa, etkilenen cihazların iç ekranlarında menteşe boyunca uzanan bölgede bir sorun ortaya çıkıyor. Ayrıca ekranın sağ tarafında parlak bir veya birden fazla çizgi beliriyor.

'TELEFONU MUHTEMELEN 20 KEREDEN AZ AÇMIŞTIM'


Avustralya'daki bir kullanıcı, iPhone Duo'sunun ekranının nasıl kırıldığını şu sözlerle anlattı:


"iPhone Duo'm yaklaşık altı saattir elimdeydi ve muhtemelen 20 kereden az açmıştım. Telefonu bir arkadaşıma gösteriyordum. Açarken ekranın altında, iç menteşenin çevresinde bir şey hissettim. Açmaya devam ettiğimde bir çatlama sesi duydum ve ekran tam menteşe boyunca kırıldı. İç ekranın yüzeyinde veya dış menteşede, araya bir şey sıkıştığını ya da bir şeyin zarar gördüğünü düşündürecek hiçbir iz veya hasar yoktu."


Kullanıcı, olayın ardından Apple Store'un telefonunu hemen yeni bir cihazla değiştirdiğini belirtti.

'TELEFONU MUHTEMELEN 20 KEREDEN AZ AÇMIŞTIM'Avustralya'daki bir kullanıcı, iPhone Duo'sunun ekranının nasıl kırıldığını şu sözlerle anlattı:"iPhone Duo'm yaklaşık altı saattir elimdeydi ve muhtemelen 20 kereden az açmıştım. Telefonu bir arkadaşıma gösteriyordum. Açarken ekranın altında, iç menteşenin çevresinde bir şey hissettim. Açmaya devam ettiğimde bir çatlama sesi duydum ve ekran tam menteşe boyunca kırıldı. İç ekranın yüzeyinde veya dış menteşede, araya bir şey sıkıştığını ya da bir şeyin zarar gördüğünü düşündürecek hiçbir iz veya hasar yoktu."Kullanıcı, olayın ardından Apple Store'un telefonunu hemen yeni bir cihazla değiştirdiğini belirtti.

REDDİT'TE BAŞKA KIRIK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞILDI


Sorun yalnızca bu kullanıcının cihazıyla sınırlı değil. Reddit'teki bir paylaşımda başka bir kırık ekranın fotoğrafı yer alıyor; aynı paylaşımın altındaki bir yorumda ise bir kırık iPhone Duo'yu daha gösteren bir video bulunuyor.

REDDİT'TE BAŞKA KIRIK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞILDISorun yalnızca bu kullanıcının cihazıyla sınırlı değil. Reddit'teki bir paylaşımda başka bir kırık ekranın fotoğrafı yer alıyor; aynı paylaşımın altındaki bir yorumda ise bir kırık iPhone Duo'yu daha gösteren bir video bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATI 230 BİN TL'DEN BAŞLIYOR


iPhone Duo'nun Türkiye'de de satışa sunuldu. Buna göre, cihazın 256 GB kapasiteli modeli ülkemizde 229 bin 999 TL, 512 GB modeli 246 bin 999 TL, 1 TB modeli 280 bin 999 TL ve 2 TB modeli ise 335 bin 999 TL'den satılıyor.

TÜRKİYE FİYATI 230 BİN TL'DEN BAŞLIYORiPhone Duo'nun Türkiye'de de satışa sunuldu. Buna göre, cihazın 256 GB kapasiteli modeli ülkemizde 229 bin 999 TL, 512 GB modeli 246 bin 999 TL, 1 TB modeli 280 bin 999 TL ve 2 TB modeli ise 335 bin 999 TL'den satılıyor.

Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulan telefon, katlandığında 5,4 inçlik dış ekran, açıldığında ise 7,6 inçlik geniş ekran sunuyor. Cihazda Apple'ın A20 Pro işlemcisi bulunuyor.



Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulan telefon, katlandığında 5,4 inçlik dış ekran, açıldığında ise 7,6 inçlik geniş ekran sunuyor. Cihazda Apple'ın A20 Pro işlemcisi bulunuyor.
Başlıklar :AppleiPhone DuoEkran
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