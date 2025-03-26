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Artvin'de çamaşır asmaya çıktığı balkon çökünce yaralandı

Artvin'de çamaşır asmaya çıktığı balkon çökünce yaralandı

14:0426/03/2025, Çarşamba
IHA
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Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından devlet hastanesine kaldırıldı.

Artvin'de çamaşır asmak için evinin balkona çıkan kadın balkonun çökmesi sonucunda 4 metrelik mesafeden düşerek yaralandı.

Artvin'de çamaşır asmak için balkona çıkan T.C isimli yabancı uyruklu bir kadın, balkon zemininin çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#artvin
#yaralanma
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