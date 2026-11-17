Artvin’de tünelde feci kaza: Araçlar hurdaya döndü üç yaralı

Artvin-Yusufeli kara yolu üzerindeki bir tünelde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken araçlarda bulunan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle tünelde trafik aksarken araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.