Artvin'deki Cankurtaran Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan tünelin Borçka-Hopa yönü, iki gün boyunca belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak.
Tüp 17-18 Kasım'da kapalı olacak
Çalışmalar nedeniyle tünelin Borçka'dan Hopa yönüne giden tüpü, 17-18 Kasım 2026 tarihlerinde saat 08.30 ile 17.00 arasında araç trafiğine kapalı olacak.
Sürücüler eski yola yönlendirilecek
Kapalı kalacağı saatlerde Artvin ve Borçka yönünden Hopa'ya gidecek sürücüler, eski Cankurtaran yoluna yönlendirilecek. Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşmak isteyen sürücüler de aynı güzergâhı kullanacak.
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