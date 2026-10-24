Artvin’de tünelde feci kaza: Araçlar hurdaya döndü üç yaralı
Artvin-Yusufeli kara yolu üzerindeki bir tünelde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken araçlarda bulunan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle tünelde trafik aksarken araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki tünelde seyreden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı kazada; 3 kişi yaralandı.
Kafa kafaya çarpıştılar
Kaza, öğleden sonra Artvin-Yusufeli kara yolu üzerinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Tünelde seyreden sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sonrası trafikte ulaşımda aksamalar yaşarken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.