Yıldırım düşen ev küle döndü
16:23, 15/10/2026, Perşembe
IHA
Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir ev ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Yangın, Yusufeli ilçesine bağlı Bostancılar köyünün yaylasında meydana geldi.
Yıldırım düşmesi sonucu 3 katlı evde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmalarına başlandı.
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