Endonezya'da kıyamet manzarası: Gökyüzü sarıya döndü güneş kayboldu

Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya, tarihinin en ağır orman yangını felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Ülkeye bağlı Bangka-Belitung Adaları'nda hafta sonu başlayan orman yangınları, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte kısa sürede kontrolden çıkarak yerleşim yerlerine sıçradı.

Alevlerin neden olduğu yoğun duman kütlesi bölgede atmosferi tamamen kaplayarak güneş ışığının yeryüzüne ulaşmasını engelledi. Gökyüzünün tamamen sarı ve turuncu renge büründüğü adada görüş mesafesi sıfıra yaklaşırken, hava kirliliği oranları insan sağlığını tehdit eden en üst seviyeye tırmandı.

Yerel Afet Yönetim Ajansı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 20 dönümden fazla bir alana yayılan yangında ahşap malzemelerden yapılmış 305 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Felaketten en az 800 kişi doğrudan etkilenirken, evlerini kaybeden 500 vatandaş en yakın okul binalarına ve camilere tahliye edildi. Olayda henüz can kaybı bildirilmedi.

Yetkililer; şiddetli rüzgarlar, bölgenin turbalık arazi yapısı, sınırlı su kaynakları ve ahşap yapılaşmanın müdahale çalışmalarını son derece güçleştirdiğini vurguladı.