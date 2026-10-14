Annesinin evini kundakladığı iddia edilen genç kız kayıplara karıştı

İki otomobil çarpıştı: Altı yaşındaki çocuk da yaralandı

Uşak’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk üç kişi yaralandı. Kemalöz Mahallesi’nde meydana gelen kazada altı yaşındaki çocuk, annesi ve diğer araçtaki bir yolcu hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.