Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Uşak ve Denizli çevrelerinde kuvvetli 17 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışa dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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