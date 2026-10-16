Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor
14:12, 16/10/2026, Cuma
IHA
Fırtınanın Batı Karadeniz’in batısında 18 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden sonra, doğusunda ise 19 Ekim Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.
Batı Karadeniz’de yarın gece saatlerinden itibaren saatte 75 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın 17 Ekim Cumartesi gecesinden itibaren batı ve kuzeybatı, bölgenin doğusunda ise batı ve güneybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Fırtınanın Batı Karadeniz’in batısında 18 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden sonra, doğusunda ise 19 Ekim Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, kuvvetli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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Başlıklar :Batı KaradenizFırtınaKocaeli