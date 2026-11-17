Uşak'ta belirli tarihler arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kent genelinde belirlenen adreslere operasyon
Uşak Valiliğinin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Kasım tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Aramalarda 36 bin 653 adet sentetik ecza, 70 gram metamfetamin, 23 bin 156 kullanımlık 59 parça halinde sentetik bonzai, 52 gram kokain, 50 gram esrar ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 138 bin 300 TL para da bulundu.
Operasyonlar kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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