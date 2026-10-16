Ankara Valiliğinden vatandaşlara uyarı: Sağanak etkisini artıracak
15:34, 16/10/2026, Cuma
DHA
Ankara'da sağanak alarmı
Ankara Valiliği, kentte bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı. Yağışların cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği belirtilirken ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ankara'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara'da etkili olan sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması ve cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.
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