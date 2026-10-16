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SEL BASKIN HARİTASI: Hangi iller ve ilçelerde sel riski bulunuyor?

SEL BASKIN HARİTASI: Hangi iller ve ilçelerde sel riski bulunuyor?

14:18, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:24, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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SEL BASKIN HARİTASI: Hangi iller ve ilçelerde sel riski bulunuyor?

İstanbul’da hafta boyunca etkili olan sağanak ve sel riski, hafta sonu planlarını da etkiledi. Vatandaşlara zor anlar yaşatan yağışların etkisi azalsa da yeniden başlayacağı uyarısı yapıldı. İstanbul için yeni alarm verilirken, Cumartesi günü Ankara, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Aydın ve Manisa’nın doğusu, Konya’nın batısı, zamanla da Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki hangi iller ve ilçelerde sel riski bulunuyor? Meteoroloji hava durumu tahmini haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili afet koordinasyon merkezlerinden yapılan son hava tahmin raporlarına göre, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yurdun batı ve iç kesimlerinde etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle birçok il ve ilçede sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı alarm verildi. Özellikle megakent İstanbul'un yanı sıra başkent Ankara, iç kesimlerde yer alan Eskişehir ile İç Anadolu’nun tahıl ambarı Konya genelinde cumartesi günü beklenilen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Ani sel riski taşıyan alt geçitler, dere yatakları ve su baskınına meyilli cadde/sokak çevrelerinde yaşayanların resmi kurumların yapacağı anlık uyarıları takip etmeleri önem arz ederken; yetkililer sürücüleri ve yayaları olası tehlikelere karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili afet koordinasyon merkezlerinden yapılan son hava tahmin raporlarına göre, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yurdun batı ve iç kesimlerinde etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle birçok il ve ilçede sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı alarm verildi. Özellikle megakent İstanbul'un yanı sıra başkent Ankara, iç kesimlerde yer alan Eskişehir ile İç Anadolu’nun tahıl ambarı Konya genelinde cumartesi günü beklenilen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Ani sel riski taşıyan alt geçitler, dere yatakları ve su baskınına meyilli cadde/sokak çevrelerinde yaşayanların resmi kurumların yapacağı anlık uyarıları takip etmeleri önem arz ederken; yetkililer sürücüleri ve yayaları olası tehlikelere karşı uyardı.

Sel baskın haritası: Hangi iller ve ilçelerde sel riski bulunuyor?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 15 derece olması beklenirken yağışların özellikle kent genelinde etkisini göstermesi öngörülüyor.  Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra Yalova’da, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-80 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte.

Sel baskın haritası: Hangi iller ve ilçelerde sel riski bulunuyor?Meteoroloji'nin tahminlerine göre 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 15 derece olması beklenirken yağışların özellikle kent genelinde etkisini göstermesi öngörülüyor.&nbsp; Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra Yalova’da, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-80 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte.

Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Meteoroloji’nin son değerlendirmelere göre; Ankara’da görülen sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yetkililer uyarmakta.

Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Meteoroloji’nin son değerlendirmelere göre; Ankara’da görülen sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yetkililer uyarmakta.

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Manisa illerinin doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya’nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kütahya’nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Manisa illerinin doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya’nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kütahya’nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlıklar :Hava durumuMeteorolojiİstanbulAnkara
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Yeni Şafak
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