Kitapta, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarından örnekler verilirken; Mekkelilerin dürüstlüğü nedeniyle kendisine verdiği “El-Emin” (Güvenilir İnsan) unvanı, Kâbe hakemliği sırasındaki adaletli yaklaşımı, Hira Mağarası’nda gelen ilk vahiy ve ilmin önemi gibi pek çok tarihi ve ahlaki olay işleniyor.

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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen HİKMET (Erdem ve Bilim Akademisi) Projesi kapsamında hazırlanan eser, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak kaleme alındı. Çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra millî, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan çalışma, Uşak Valiliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu iş birliğiyle hayata geçirildi.

Berikan Yayınevi tarafından 64 sayfa olarak basılan kitap, Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kitap Yazma Komisyonunun incelemesinin ardından yayımlanmaya uygun bulundu. Çocukların yaş gruplarına hitap eden sade ve akıcı bir dille hazırlanan eserde sevgi, aile, merhamet, doğruluk, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, bilgi, sabır, yardımlaşma ve çevre bilinci gibi değerler ele alınıyor.

Peygamberimizin hayatından örneklerle anlatılıyor

Kitapta Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik döneminden başlayarak hayatındaki önemli olaylara yer veriliyor. Mekkelilerin güvenilirliği dolayısıyla kendisine verdiği “El-Emin” unvanı, Kâbe hakemliği sırasında sergilediği adaletli tutum ve Hira Mağarası’nda ilk vahyin gelişi, çocuklara aktarılan başlıca konular arasında bulunuyor.

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Eserde tarihî bilgilerin yanı sıra çocukların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin yol gösterici sorular da yer alıyor. Kitabın son bölümlerinde ise kavramların daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla bir küçük sözlük bulunuyor.

Vali Kartal'dan çocuklara güzel ahlak vurgusu

Uşak Valisi Dr. Serdar Kartal, kitapta çocuklara hitaben kaleme aldığı mektupta, gerçek başarının yalnızca bilgi ve akademik kazanımlarla ölçülemeyeceğini belirtti. Kartal, insanı yücelten asıl özelliklerin güzel ahlak, dürüstlük, vicdan ve merhamet olduğunu vurgulayarak çocuklara bu değerleri hayatlarının merkezine almaları çağrısında bulundu.

Proje kapsamında yürütülen değerler eğitimi çalışmalarıyla çocukların tarihî ve kültürel miraslarını tanımaları, medeniyet kökleriyle bağ kurmaları ve merhamet, adalet ve sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.