Artvin'in Borçka ilçesinde yaşanan heyelan, Güreşen köyü yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.
Heyelan, Borçka-Güreşen yolunda Çamlı Tünel girişinde meydana geldi.
Yola toprak, kaya ve fındık dalları sürüklendi
Yola, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yanı sıra fındık dalları sürüklendi.
Yolun kapanması üzerine bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Vatandaşlar, ekiplerin bölgeye ulaşmasını beklerken yola düşen kaya parçalarını ve dalları kaldırarak yolu açmaya çalıştı.
Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılması bekleniyor; heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
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