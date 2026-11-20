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İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Görev için bulunduğu bölgede aracından inen İSKİ personelinin yere düşürdüğü cep telefonu, o sırada yoldan geçen bisikletli bir şahıs tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fatih ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi'nde yaşandı. Bir İSKİ personeli, aracından indiği esnada farkında olmadan cep telefonunu yere düşürdü. Tam bu sırada sokaktan bisikletiyle geçen bir şahıs, yerde duran telefonu fark etti.

Telefonu sahibine teslim etmek ya da İSKİ personelini uyarmak yerine yerden alan bisikletli, cihazı cebine koydu. Şüpheli şahıs, İSKİ personeline herhangi bir şey söylemeden bisikletiyle olay yerinden hızla uzaklaştı.